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12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak
27-12-2024 11:30
| Güncelleme: 27-12-2024 11:32
Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriyelilerin memleketlerine dönüşleri sürüyor. 12 yıl Türkiye’de yaşadıktan sonra ülkesine dönen Ali Haj İbrahim, “Türk kardeşlerimizin bizlere yaptığını asla unutmayacağız ve onlar her zaman kalplerimizde olacak” dedi.