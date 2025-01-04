Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi! Sabır sınavı kamerada
04-01-2025 17:02
| Güncelleme: 04-01-2025 17:12
Karabük'te Yapılan denetimlerde dur ihtarına uymayarak kaçan ve polislerce kıskıvrak yakalanan sürücü alkol metreye üflememek için polislere dil döktü. Sürücünün 2.65 promil alkollü, aracın da muayenesiz olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak gibi maddelerden toplam 30 bin 540 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konularak, otomobil de bağlanarak otoparka çekildi.