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Altın kazanmak için canla başla yarıştılar! 10 dakikada 2,5 kilo kiraz yedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Uluderbent Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, katılımcıların 10 dakikada en fazla kirazı yemeye çalıştığı "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortej yürüyüşüyle başladı. Cadde boyunca esnaf tarafından kurulan stantlar vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü ise kiraz yeme yarışması oldu. Yarışmaya 2'si kadın toplam 26 kişi katıldı. Yarışmacıların önlerine birer kilogramlık tabaklarda kirazlar konuldu. Kurallara göre sadece su içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, 10 dakika içinde en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti.

2,5 KİLOYU AŞKIN KİRAZI SİLİP SÜPÜRDÜ

Yarışmanın sonunda Dursun Gökçen 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci olurken, kardeşi Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 2 kilo 330 gram kiraz tüketen Tugay Okay elde etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar tuttukları yarışmacılara tezahüratlarla destek verdi. Yarışmada dereceye giren isimlere ödül olarak; birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi. Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla özel ödüller takdim edildi.

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