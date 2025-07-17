Ayı işçilerin kaldığı kulübeye girdi! Korkutan anlar

Artvin’in Borçka ilçesinde planlı orman kesimi yapan işçilerin konakladığı kulübeye gece saatlerinde ayı girdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren ayının yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Borçka ilçesine bağlı ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede planlı orman kesimi yapan işçilerin konakladığı kulübeye gece saatlerinde yiyecek arayan bir ayı geldi. Kapıyı zorlayarak açan ayı, içeri girdikten sonra bir süre kulübe içerisinde dolaşarak yiyecek aradı.

Ayının kulübeye giriş ve içerideki hareketleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ayının kulübeye çekinmeden girdiği ve etrafı koklayarak dolaştığı görüldü. Ayı, bir süre sonra kulübeden çıkarak gözden kayboldu.