Bağcılar'da bekçiyi vuran saldırganın kaçış anı kamerada

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde kimlik kontrolü sırasında bekçi Uğur Gölçek'in silahla vurularak şehit edildiği olayda şüphelilerden birinin olay yerinden kaçma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayı gören vatandaşlardan biri, yaşananları "Akşam saat 23.30-00.00 civarı bekçilerle sokak arasında koşturma oldu. Tam buraya geldiğimde 6-7 el silah sesi geldi. Balkondan baktığımızda bir bekçi arkadaş yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulans yakın olduğu için hemen müdahale etti. 2 kişi ara sokaktan caddeye doğru koştu. 1 arkadaşı da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" diyerek anlattı.