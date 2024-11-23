Bahçelievler'de 6 katlı bina alev alev yandı!
23-11-2024 23:19
| Güncelleme: 23-11-2024 23:22
Akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana gelen olayda iddialara göre, 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairede nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Daireden yükselen alevler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.