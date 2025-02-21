Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Küçük çocuğun korku dolu anları kamerada
Adıyaman'da Ayyıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yürüyen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin hızla üzerine geldiğini fark eden çocuk panikle kaçarak yakındaki bir oyun parkına sığındı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Sıkça Sorulan Sorular
Başıboş köpek yasası ne?
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.