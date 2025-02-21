Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Küçük çocuğun korku dolu anları kamerada

Adıyaman'da Ayyıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yürüyen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin hızla üzerine geldiğini fark eden çocuk panikle kaçarak yakındaki bir oyun parkına sığındı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.