Belçikalı fotoğrafçının İstanbul paylaşımı yürekleri ısıttı! Yanına gelen yaşlı adamla böyle sohbet etti

Belçikalı bir fotoğrafçının sosyal medyada yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi. İstanbul'a gelen fotoğrafçı gördüğü kedilerin fotoğrafını çekerken yanına gelen Bahaddin amca ile sıcak sohbeti herkesin yüzünü güldürdü. İngilizce çeviri konusunda yolda gördüğü genç kızdan yardım isteyen yaşlı adam, ünlü fotoğrafçıya 'Hayvanları seven merhametlidir. Merhametli insanlar kötülük yapamaz' dedi. Herkesin içini ısıtan o anla sosyal medyada gündem oldu.