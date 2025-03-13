Bir başıboş köpek dehşeti de Gaziantep'te! 3 çocuk son anda kurtuldu

Bir başıboş köpek saldırısı da Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde okula gitmek için evlerinden çıkan üç kız çocuğu, aniden çevrelerini saran sokak köpeklerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Kaçmaya çalışan kız çocuklarından biri yolun ortasına düştü. Düşen çocuk, arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevrede bulunan bir iş yerinden çıkan vatandaş, çocukların yardımına koşup, hızla müdahale ederek çocukları köpeklerin saldırısından kurtardı. O anlar kameralara böyle yansıdı...