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Birbirine sarılan genç çifti gören kadın çok sinirlendi! Sosyal medya ikiye bölündü

24-01-2025 14:10 | Güncelleme: 24-01-2025 14:28
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Bursa metrosunda birbirine sarılan genç çifti gören bir kadın tepki gösterince tansiyon yükseldi. Çifte "Özel ihtiyaçlarınızı özel yerlerde yapın" diyerek sitem eden kadına genç erkek "Sadece sarılıyoruz" diye yanıt verdi. Tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu, görüntüler kameraya yansıdı.

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