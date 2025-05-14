Bodrum'da deniz yatağı, sürat teknesine çarptı: 3 kişi yaralandı! O anlar kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde su sporu kazası meydana geldi. İlçedeki lüks bir otelin önünde bulunan su sporları alanında, bir sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağı, parkur iskelesinde bağlı başka bir sürat teknesine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle deniz yatağındaki turistler savrularak teknelere çarptı. Kaza neticesinde Kamil A.B. (46), Kawa D. (36) ve Kaim J.H. (47) isimli turistler yaralandı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kamil A.B.’nin Bodrum'daki bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki turistin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından, tekneyi kullanan 56 yaşındaki H.I. gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptanın ani ve kontrolsüz manevra yaptığı ve bunun da kazaya yol açtığı tespit edildi. Yaralı turistlerin şikayetçi olması üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.