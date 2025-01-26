Video Galeri>GÜNDEM>Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
26-01-2025 09:08
| Güncelleme: 26-01-2025 09:10
İstanbul Beylikdüzü ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan vatandaş, arkadaşı tarafından yapılan Heimlich manevrası ile hayata tutundu. Olay, dün öğlen saatlerinde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir restoranda meydana geldi.
Özkan Aras, yemek yedikleri esnada arkadaşının bir anda yüzünün rengini değiştiğini ve nefes alamadığını gördü. Aras, daha önce iş yerinde kendisine verilen ilk yardım manevrası eğitimi ile nefessiz kalan arkadaşına yardımcı oldu. Kısa süre sonra nefes borusuna tıkanan yemek çıkan vatandaş kendisine geldi. Yaşanan anlar ise restorandaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Aras'ın arkadaşına manevra yapması ve kurtarması yer aldı.