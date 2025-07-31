Bursa'daki yangında vatandaşlar ve ekiplerin duygulandıran dayanışması

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan, daha sonra Harmancık ilçesine doğru ilerleyen ve dün kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmalarına bölge halkı da yoğun destek verdi. Harmancık'ta onlarca vatandaş traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle, helikopterler için yangın söndürme havuzuna su taşıdı. Afetlere karşı birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı.