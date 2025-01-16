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CHP, Beşiktaş davasını Esenyurt'tan ayırdı! 'İşin içinde yolsuzluk, rüşvet var'

16-01-2025 23:37 | Güncelleme: 16-01-2025 23:40
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve beraberindeki 31 kişi hakkında suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, rüşvet vermek, ihaleye fesat  karıştırmak kapsamında tutuklama talep edildi. CHP'li hukukçular, daha önce 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in davasından ayırdı. TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuya ilişkin, "CHP'li hukukçu kurmaylar biraz temkinli yaklaşıyorlar. Bu olay Esenyurt Belediyesi'ndeki gibi bir olay değil. İşin içinde yolsuzluk rüşvet var" dedi.

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