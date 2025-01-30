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Çiğ köftecide dehşet: Yeni görüntüler ortaya çıktı

30-01-2025 19:47 | Güncelleme: 30-01-2025 19:49
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Küçükçekmece'de bir çiğ köfte salonunda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda, Can Sertaç Baran isimli genç, arkadaşı Emirhan D. tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. İddiaya göre, Can Sertaç Baran arkadaşlarıyla birlikte çiğ köfte yemek için bir dükkana geldi. Bir süre iş yerinin önünde sohbet eden grup, daha sonra içeriye girdi. Ancak içerde beklenmedik bir olay yaşandı. Yanında silah taşıyan Emirhan D., arkadaşı Can Sertaç Baran’a ateş ederek onu öldürdü. Cinayete ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, şahısların çiğ köfte salonuna giriş anları yer alıyor.

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