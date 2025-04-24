Deprem sırasında yaşlıların çaresiz anı! Kaçanları izlediler

İstanbul'da meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. kamerası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Tekirdağ genelinde de hissedilen deprem sırasında, Havuzlar Mahallesi’nde bulunan bir kafede güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti.

YERİNDEN KALKAMADILAR

Sarsıntı başladığında kafedeki vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir masada oturan üç yaşlı adam yerinden bile kalkamadı, sadece kaçanları izledi.