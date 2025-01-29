Dinozor GBT'ye takıldı, polisler de şaşırdı! Isparta'da ilginç olay
29-01-2025 12:52
| Güncelleme: 29-01-2025 13:00
Isparta’da dinozor kostümüyle gezen Berkay Başa isimli genç, polis ekipleri tarafından GBT sorgusuna alınmasıyla dikkat çekti. Kostümlü genci durduran polisler, kimlik kontrolü sırasında gülmemek için kendilerini zor tuttu. Isparta sokaklarında renkli görüntülere sahne olan bu olay hafızalarda yer edindi. Başa, Isparta’ya renk katmak istediğini belirtti. Vatandaşlar dinozorla fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazıları onu motosiklete bindirip gezdirmek istiyor. Daha cesur olanlar ise dinozoru korkutmaya çalışarak kahkahalara boğuluyor.