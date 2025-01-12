Diyarbakır'da silahlı gruplar sokak ortasında çatıştı!
12-01-2025 18:56
| Güncelleme: 12-01-2025 19:02
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bağlar ilçesindeki silahlı kavga cep telefonuyla görüntülendi. Kavga sırasında bir kadın ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku dolu anlarda silahlı şahıslar birbirini kovalayarak peş peşe ateş etti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı...