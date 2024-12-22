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Esenyurt'ta başıboş inek caddeyi birbirine kattı

22-12-2024 00:12 | Güncelleme: 22-12-2024 00:14
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde sahibinin elinden kaçan bir inek, cadde boyunca yürüyerek vatandaşları şaşkına çevirdi. Şehir içinde gezintiye çıkan başıboş inek, hem yayalar hem de sürücüler için ilginç anlar yaşattı. İnek, iş yerlerinin önünden ve park etmiş araçların arasından geçerek caddede yürüyüşüne devam ederken, çevredeki vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. O sırada yoldan geçen sürücüler ise inek nedeniyle zor anlar yaşadı.

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