Eve dönen anne 3,5 yaşındaki çocuğunun yürek yakan haliyle karşılaştı
03-01-2025 21:20
| Güncelleme: 03-01-2025 21:22
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K., evinde boynuna dolanan ip nedeniyle yaşamını yitirdi.
Olay, üç katlı binanın giriş katında yaşandı. İddialara göre, anne Cansever K., çöp dökmek için evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra eve döndüğünde oğlunu boynunda ip dolanmış şekilde yerde hareketsiz buldu. Çığlıkları duyan komşular, hemen müdahale ederek ipi kesip çocuğu kurtarmaya çalıştı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Musa K., hastane morgunda gözyaşlarına boğulurken, anne Cansever K. ve komşularının tanık ifadelerine başvuruldu.
Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, evde delil toplarken, Cumhuriyet Savcısı otopsi işlemlerini başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.