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Film gibi soygun! Müşterinin kaçış anı hayrete düşürdü

11-01-2025 01:43 | Güncelleme: 11-01-2025 01:45
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen üç silahlı kişi bir kuyumcuya baskın düzenledi. Sadri Artunç Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanında yaşanan soygun, güvenlik kameralarına yansıdı ve ilginç detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde, silahlı şüphelilerin bir anda kuyumcuya girerek çalışanları yere yatırmaya çalıştıkları ve bu sırada bir müşterinin dükkandan çıkmasına izin verdikleri dikkat çekti. Yaklaşık üç dakika içinde kilolarca altını çantaya dolduran soyguncular, hızla olay yerinden kaçtı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, güvenlik güçlerinin soygun sırasında doldurulan iki çantayı ele geçirdiğini açıkladı. Soyguncuların Kanyon bölgesine kaçtığı belirtilirken, özel harekat ekipleri de dahil olmak üzere geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Olay öncesinde, kar maskeli şüphelilerin ilçe merkezine doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Soyguncuları yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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