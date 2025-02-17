Gelen geçen cam kapıya tosluyor! Güldüren anlar kamerada
İstanbul Sarıyer'de börekçide çalışan bir kişi, dışarıya çıkmak için hamle yaptı bu sırada fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü. Güngören'de ise bir giyim dükkanına girmek isteyen kişi, görmediği cam kapıya kafasını çarparak yere düştü. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kafa travması nedir? Kafa travması belirtileri nelerdir?
Kafa travması, kafatası veya beyinde; kaza, düşme, çarpma, çarpışma, fiziksel saldırı, trafik kazası gibi travmalar sonrası kafaya darbe alınması sonucu gerçekleşen yaralanmadır. Kafatası içerisinde korunmakta olan beynin, travma sonucunda hasara uğraması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas, iskelet ve sinir sistemi problemleriyle seyreden bir hastalıktır. Travmatik beyin hasarı ve kafa travması terimleri, tıp literatüründe sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Yetişkinlerde trafik kazaları, düşmeler, spor kazaları veya saldırılar önde gelen kafa travması sebeplerindendir. Çocuklar da en sık kafa travması nedeni düşmelerdir.
Kafa travması belirtileri nelerdir?
Hafif kafa travmalarından sonra yaşanan belirtiler şu şekilde sıralanabilir;
Travma alanında şişlik, morluk ve çizikler gözlenebilir.
Hastanın nörolojik muayenesinde baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler mevcuttur.
Ağır kafa travmalarından sonra yaşanan belirtiler şu şekilde sıralanabilir;
Travma alanında, cilt altındaki kanamalara bağlı büyük şişlikler
Derin cilt kesileri
Kafatasının çökme ve kırıkları gözlenebilir.
Ağır kafa travmalı hastaların nörolojik muayenesinde belirtiler şu şekilde sıralanabilir;
Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı, bayılma, anlama ve konuşma problemi
Uyanık olunması beklenen saatlerde uyuklanması
Burun veya kulaktan saydam sıvı ya da kan gelmesi
Şiddetli baş ağrısı yakınması
5-6 kez fışkırır tarzda kusma
Denge kaybı veya yürümede problem
Bulanık, çift görme veya ani görme kaybı
Her iki kolda veya bacakta güçsüzlük
Epilepsi yani sara nöbeti veya kasılmalar