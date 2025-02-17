Gelen geçen cam kapıya tosluyor! Güldüren anlar kamerada

Kafa travması nedir? Kafa travması belirtileri nelerdir?

Kafa travması, kafatası veya beyinde; kaza, düşme, çarpma, çarpışma, fiziksel saldırı, trafik kazası gibi travmalar sonrası kafaya darbe alınması sonucu gerçekleşen yaralanmadır. Kafatası içerisinde korunmakta olan beynin, travma sonucunda hasara uğraması ve bunun sonucunda ortaya çıkan kas, iskelet ve sinir sistemi problemleriyle seyreden bir hastalıktır. Travmatik beyin hasarı ve kafa travması terimleri, tıp literatüründe sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Yetişkinlerde trafik kazaları, düşmeler, spor kazaları veya saldırılar önde gelen kafa travması sebeplerindendir. Çocuklar da en sık kafa travması nedeni düşmelerdir. Kafa travması belirtileri nelerdir? Hafif kafa travmalarından sonra yaşanan belirtiler şu şekilde sıralanabilir; Travma alanında şişlik, morluk ve çizikler gözlenebilir. Hastanın nörolojik muayenesinde baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler mevcuttur. Ağır kafa travmalarından sonra yaşanan belirtiler şu şekilde sıralanabilir; Travma alanında, cilt altındaki kanamalara bağlı büyük şişlikler Derin cilt kesileri Kafatasının çökme ve kırıkları gözlenebilir. Ağır kafa travmalı hastaların nörolojik muayenesinde belirtiler şu şekilde sıralanabilir; Bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı, bayılma, anlama ve konuşma problemi Uyanık olunması beklenen saatlerde uyuklanması Burun veya kulaktan saydam sıvı ya da kan gelmesi Şiddetli baş ağrısı yakınması 5-6 kez fışkırır tarzda kusma Denge kaybı veya yürümede problem Bulanık, çift görme veya ani görme kaybı Her iki kolda veya bacakta güçsüzlük Epilepsi yani sara nöbeti veya kasılmalar