Gökyüzünde görsel şölen! Ay ve Venüs'lü unutulmaz manzara
04-01-2025 10:54
| Güncelleme: 04-01-2025 10:56
Zonguldak semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni aynı anda gözlemlendi. Nefes kesen bu muhteşem görüntü, izleyenleri mest etti. Gökyüzünde Ay'ın ince hilal formunun hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Doğa tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri bu eşsiz anı hayranlıkla izlerken, bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla görüntü aldı.