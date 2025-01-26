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İETT otobüsü de yaya geçidi kuralını hiçe saydı! Feci kaza görüntülere yansıdı

26-01-2025 18:31 | Güncelleme: 26-01-2025 18:33
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir İETT otobüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nergül Taşgöz’e çarparak ölümüne neden oldu. Kaza, 21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Edirnekapı-Gaziosmanpaşa hattında çalışan otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Taşgöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otobüs şoförü V.K., gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidini kullanan Taşgöz’e hızla gelen otobüsün çarptığı anlar açıkça görüldü. Bu elim olay, yaya geçidi güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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