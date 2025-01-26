İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti
26-01-2025 01:05
| Güncelleme: 26-01-2025 01:09
Bağcılar’da seyir halindeyken arızalanan bir İETT otobüsü, yolcular tarafından itildi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattında çalışan otobüs, seyir halindeyken arızalandı ve yolun ortasında kaldı. Trafik akışını engelleyen otobüsü hareket ettirmek için araçtan inen yolcular, otobüsü bir süre boyunca iterek yardım etmeye çalıştı.
Yolcuların bu çabası, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.