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İki ters bir düz! Örgüye merak salan sevimli ufaklık izlenme rekoru kırdı
02-01-2025 10:29
| Güncelleme: 02-01-2025 10:34
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak çocuklarda teknoloji bağımlılığı giderek daha sık görülüyor. Çocuğunu bu tehlikeli bağımlılıktan kurtarma isteyen bir anne, oğluna telefon yasağı koydu. 2 hafta boyunca oyun oynayamayan çocuk, örgüye merak saldı. Sevimliği miniğin videosu on binlerce paylaşım ve beğeni aldı.