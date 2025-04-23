İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından bugüne özel bir klip paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

İstanbul'un eşsiz manzaralarının yer aldığı ve polis çocuklarının da oynadığı klip, sosyal meydada kısa sürede viral oldu.

"BUGÜN ONLARIN GÜNÜ"

Binlerce beğeni alan klip, "Bugün onların günü. Geleceğimizin kahramanı çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" notuyla paylaşılmıştı.