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İstanbul'da yangın paniği! Mutfak tüpü patladı, yaşananlar anbean kaydedildi
05-12-2024 00:38
| Güncelleme: 05-12-2024 00:39
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması paniğe yol açarken, alevlerin çatıyı tamamen sardığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına almayı başardı. Olayın görgü tanıklarından mahalle esnafı Kemal Savcı, "Çok şükür can kaybı yok. Zayiat mala gelmiş, cana gelmesin. Büyük bir yangındı, tüpün patlamasından dolayı bir arka sokağa kadar sıçramıştı." dedi.