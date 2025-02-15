İtalya'nın Baykar heyecanı! Selçuk Bayraktar koltuğa oturdu

Baykar yönetimi İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i devralmak için son aşamaya geldi. Sendikalarla imzalanan anlaşmayı müjdeyle duyuran İtalya Endüstri Bakanı Adolfo Urso, "Piaggio'nun Baykar sayesinde sağlam bir geleceğe sahip olacağını söyleyebiliriz" açıklaması yaptı. Selçuk Bayraktar ise sahibi olduğu şirketin en ünlü markası P.180 Avanti ile ilk kez uçtu.