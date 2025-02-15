İtalya'nın Baykar heyecanı! Selçuk Bayraktar koltuğa oturdu
Baykar yönetimi İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i devralmak için son aşamaya geldi. Sendikalarla imzalanan anlaşmayı müjdeyle duyuran İtalya Endüstri Bakanı Adolfo Urso, "Piaggio'nun Baykar sayesinde sağlam bir geleceğe sahip olacağını söyleyebiliriz" açıklaması yaptı. Selçuk Bayraktar ise sahibi olduğu şirketin en ünlü markası P.180 Avanti ile ilk kez uçtu.
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Piaggio Aerospace firması hakkında
Piaggio Aerospace, eski adıyla Piaggio Aero Industries, merkezi İtalya'nın Villanova d'Albenga kentinde bulunan çok uluslu bir havacılık şirketidir. Şirket uçak, uçak motorları, havacılık bileşenleri ve havacılık yapıları tasarlar, geliştirir, üretir ve bakımını yapar.