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Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek

02-01-2025 12:40 | Güncelleme: 02-01-2025 12:44
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları A.E.S. (24) isimli şahsın üzerinde tek mermi atabilen kalem görünümlü bir tabanca buldu. Şüphelinin üst aramasında ayrıca 4 mermi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.E.S., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, bu tür gizlenmiş silahların yaratabileceği tehlikelere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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