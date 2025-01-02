Kalem sandılar silah çıktı! Şoke eden düzenek
02-01-2025 12:40
| Güncelleme: 02-01-2025 12:44
Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine durdurdukları A.E.S. (24) isimli şahsın üzerinde tek mermi atabilen kalem görünümlü bir tabanca buldu. Şüphelinin üst aramasında ayrıca 4 mermi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan A.E.S., gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, bu tür gizlenmiş silahların yaratabileceği tehlikelere karşı çalışmalarını sürdürüyor.