Kapadokya’da 15 Temmuz anması! Balonlar Türk bayrağıyla havalandı

Nevşehir’in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anısına gökyüzü kırmızı beyaza büründü. Sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve anlamlı afişlerle havalandı. Balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, sepetlerine bindikten sonra gökyüzüne yükseldi. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü vadiler üzerinde süzülen balonlar, tarihi güne görsel bir saygı duruşu gerçekleştirdi. Balonların üzerinde, 15 Temmuz’un simge isimlerinden Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafı ile “Unutmadık, unutturmayacağız” yazılı afişler yer aldı.