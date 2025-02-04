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Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı

04-02-2025 14:27 | Güncelleme: 04-02-2025 14:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Edirne'de sürü halinde hareket eden 15'ten fazla köpek başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlenen o anlar, saniye saniye kaydedildi. Yoldan geçen sürücülerin araçlarının kornalarına basmalarına rağmen birbirlerine saldırmaya devam eden köpeklerin kavgasını motokurye ayırdı. Motokuryenin motosikletiyle köpeklerin arasına girmesiyle köpekler caddeden kaçmaya başladı.

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