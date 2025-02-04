Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı
04-02-2025 14:27
| Güncelleme: 04-02-2025 14:28
Edirne'de sürü halinde hareket eden 15'ten fazla köpek başka bir köpeğe saldırdı. Vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlenen o anlar, saniye saniye kaydedildi. Yoldan geçen sürücülerin araçlarının kornalarına basmalarına rağmen birbirlerine saldırmaya devam eden köpeklerin kavgasını motokurye ayırdı. Motokuryenin motosikletiyle köpeklerin arasına girmesiyle köpekler caddeden kaçmaya başladı.