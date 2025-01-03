Korkunç görüntüler! Öldürüp kayda aldılar
03-01-2025 20:44
| Güncelleme: 03-01-2025 20:49
Mersin'de geçen yıl 34 yaşındaki Hakan Turan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışmalarda, şüpheliler H.K. ve B.Ö., Şanlıurfa’da yakalanmıştı. Yapılan incelemede, sanıkların cep telefonlarında cinayet anına ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Turan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, cinayeti azmettirdiği iddia edilen O.Ç.'nin kırmızı bültenle aranmasına karar verdi. İşte o korkunç görüntüler...