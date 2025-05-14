Lise öğrencilerinden ilham veren proje: Sokak atıkları sanata dönüştü
Batman'da bir grup lise öğrencisi, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla örnek bir projeye imza attı. Cadde ve sokaklardan topladıkları atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrenciler, hazırladıkları tablolarla büyük beğeni topladı.
Okul atölyesinde başlattıkları proje dahilinde atık malzemeleri toplayan öğrenciler, tutkalla tuval üzerine yapıştırdıkları malzemeleri boyayarak tablo haline getirerek bir iş merkezinde sergiledi.
İLGİLİ HABERLER