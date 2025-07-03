Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti! Aracın son görüntüsü dehşete düşürdü

Liverpool'un 28 yaşındaki futbolcusu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybetti. Diogo Jota ve Andre Silva'nın içinde olduğu araç, sollama sırasında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak alev aldı. Görgü tanıkları alevlerin etrafa sıçradığını, aracın parçalarının otoyola sıçradığını ifade etti. Kaza anından hemen sonra çekilen görüntüler sosyal medyada ortaya çıktı. Futbol dünyasını yasa boğan trajik kazanın son görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.