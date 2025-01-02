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Makas atarak ölüme gitti! Korkunç kazanın son anlarını arkadaşı kaydetti

02-01-2025 11:12 | Güncelleme: 02-01-2025 11:15
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Mersin'de akan trafikte makas atarak ilerleyen 23 yaşındaki Kemal Berat Kavuş kazaya neden oldu. 5 aracın birbirine girdiği kazada, sürücü Kavuş hayatını kaybetti. Korkunç kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hızla ilerleyen aracın öndeki otomobile çarparak hakimiyetini kaybettiği anların yer aldığı görüntülerde, sürücü Kavuş'un son anları da arkadaşları tarafından kayda alındı.

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