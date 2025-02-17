Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: Vatandaşlar sokağa döküldü

Malatya'nın Kale ilçesi merkezli deprem Elazığ'da da hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin hissedilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya’daki depremin Elazığ’da hissedilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Malatya ili Kale ilçesinde 17.02.2025 tarihinde saat 18.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.