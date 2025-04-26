Manisa'da korku dolu anlar! Evde mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Manisa'da bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. 7 katlı bir binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ve çocuklar ekipler tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde bulunan acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangının çıktığı sırada vatandaşların uyuduğu bu nedenle yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.