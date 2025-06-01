MSB'den Hava Kuvvetleri'nin 114. yıl dönümüne özel klip: "Göklerdeki gücümüz daim olsun"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümünü "Göklerdeki gücümüz daim olsun" notuyla kutladı ve bu anlamlı güne özel bir video klip yayınladı. MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."