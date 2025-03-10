Mustafa Sarıgül’den Roblox çağrısı! "Can Erzincan karsız, çocuklar da Roblox’suz olmaz"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Roblox'a yönelik erişim engeli kararını eleştiren Sarıgül, Bakan Uraloğlu'na çağrıda bulundu. Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta erişim engelinin kalkması gerektiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, "Can Erzincan karsız, çocuklar da Roblox’suz olmaz…" ifadelerini kullandı.