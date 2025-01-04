Otomobil gişelere böyle daldı!
04-01-2025 00:13
| Güncelleme: 04-01-2025 00:28
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan N.A.Y.'ni aracı beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü N.A.Y. ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, vatandaşların da yardımıyla yol kenarındaki yeşillik alana geçti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Otoyol jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların başından bir an olsun ayrılmayan ekiplerden itfaiye erleri, soğuk havada üşümemeleri için üstlerine kendi montlarını örttü.