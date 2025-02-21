Samsun’da kalpleri ısıtan görüntüler! Öğretmenden öğrencilerine kar sürprizi

İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede de kar yağışının bugün etkisini daha artıracağı ifade edildi.