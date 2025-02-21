Samsun’da kalpleri ısıtan görüntüler! Öğretmenden öğrencilerine kar sürprizi
Samsun’da bir öğretmen, karın yağmadığı Atakum ilçesinde öğrencilerinin kar sevincini yaşaması için poşetle okula kar getirdi. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan Bayındır İlkokulu öğrencileri getirilen karla oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kalpleri ısıtan bu jest, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Öğretmenin bu davranışı, sosyal medyada çok beğenildi. Kar yağmasa da öğretmenin duyarlı hareketi sayesinde minikler unutulmaz bir gün geçirdi. O anlar, okul bahçesinde neşeli görüntülere sahne oldu.
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Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul'da kar yağışı kaç gün daha sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede de kar yağışının bugün etkisini daha artıracağı ifade edildi.