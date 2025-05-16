Şeftali serasına gizlemişler! Çuval çuval ele geçirildi

Mersin'de şeftali serasında çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, merkez Akdeniz ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. tespit edilen adreslere dron destekli bir operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şeftali seralarında arama yapan ekipler, çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, M.K. ise 'adli kontrol' çerçevesinde serbest bırakıldı.