Şinasi Yurtsever’in son doğum günü videosu herkesi ağlattı! 'Bu sahne biter'

Kardeş Payı dizisindeki ‘Hilmi’ karakteriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölümü meslektaşı Zafer Algöz “Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun… Allah rahmet eylesin” diyerek duyurdu.

"BU SAHNE BİTER"

Sanat ve siyaset dünyasından birçok isim Yurtsever için taziye mesajı yayımlarken son doğum günü kutlamasına ait görüntüler herkesi duygulandırdı. Videoda Şinasi Yurtsever’e setteki ekip arkadaşları tarafından sürpriz bir kutlama yapıldığı, ünlü oyuncunun da “Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim: Bu sahne biter” diyerek gülümsediği görüldü.