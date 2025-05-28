'Teslim ol' çağrılarına silahla karşılık verdi! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada

Şanlıurfa’da gece geç saatlerde Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde silahlı çatışma meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında arama kararı bulunan R.Ç.’nin kullandığı aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, zanlının silahla ateş açması üzerine karşılık verdi.

Polis ekiplerinden kaçan R.Ç., bir süre süren kovalamacanın ardından aracının lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polise ateş etmeye devam eden zanlı, daha sonra yakınlardaki bir eve girerek burada saklanmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına da silahla karşılık veren R.Ç., özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonla yaralı şekilde ele geçirildi.

Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.