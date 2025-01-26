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Trafik polisi ölümden döndü: Şeridi aşan aracın çarpmasından son anda kurtuldu

26-01-2025 23:26 | Güncelleme: 26-01-2025 23:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Karaman’da bir polis memuru, kaza yerinde incelemelerde bulunurken kontrolden çıkan bir başka aracın karşı şeride geçmesiyle ölümden döndü. Sürücü ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza ihbarına giden polis ekibi kazanın olduğu cadde üzerinde inceleme yaptığı esnada B.Ü. idaresindeki araç kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. O esnada cadde üzerinde diğer kazayla ilgili inceleme yapan trafik polisi ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı. Kazaya karışan otomobil ara sokağa dalarak park halindeki başka bir araca çarptı. Sürücü, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan aracın peşinden koşan polis memuru nefes nefese kalırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde polis ekipleri kaçan aracı Tren Garı otoparkında lastikleri patlamış bir halde terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü tespit ederek, çeşitli maddelerden toplamda 22 bin lira para cezası yazdı. Ceza puanının dolmasından dolayı araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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