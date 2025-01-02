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Trafikte dakikalarca ters yönde ilerledi! Sürücülerin dikkati faciayı önledi!
02-01-2025 11:32
| Güncelleme: 02-01-2025 11:34
Samsun'da trafikte ters yönde seyir eden otomobil görenleri şoke etti. Sabah saat 08.35 sıralarında kaydedilen görüntülerde Atatürk Bulvarı üzeri Karadenizbirlik mevkisinde seyir halinde olan sürücüler, en sol şeritten gelen otomobili fark etti. Şehrin ana arterinde ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücü kazaya davetiye çıkardı. Muhtemel bir kazayı, trafikteki diğer sürücülerin dikkati önledi. Aracı fark eden sürücüler, yavaşlayıp sağdaki şeritlere geçerek yoluna devam etti.