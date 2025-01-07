4 gündür kayıp olan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu
07-01-2025 10:07
| Güncelleme: 07-01-2025 12:24
Bolulu besici Ramazan Çetin, geçen pazar günü 10 büyükbaş hayvanını otlatmak için ormanlık alana götürdü. Hayvanlar, bilinmeyen bir sebeple ormanlık alana kaçtı. Ameliyatlı olduğu için hayvanların peşinden gidemeyen Çetin, aracıyla yol kenarlarından ineklerin izini sürdü ancak sonuç alamadı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kapsamlı dronla yapılan aramada 10 inek ormanlık alanda 4 gün sonra bulundu.