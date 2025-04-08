Türkiye'nin en sessiz mahallesi! Nüfusun yarısı sağır ve dilsiz
Samsun'un Alaçam ilçesine bir kırsal mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunu sağır ve dilsizler oluşturuyor. Yaklaşık 20 haneli kırsal mahallede, her evde birden fazla işitme ve konuşma engelli birey bulunuyor. Mahallesindeki durumu anlatan Gökova Mahallesi Muhtarı Eyüp Tozun, "Mahallemiz ilçeye oldukça uzak. Bu nedenle çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Biz mahalleli olarak işaret diliyle anlaşmayı öğrendik. Dışarıdan gelenler ise iletişimde zorlanıyor. 9 kardeşiz, 4'ü engelli. Sağlam insan neredeyse yok" ifadelerini kullandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
İşitme engelinin tedavisi var mı?
İşitme kaybının orta kulak iltihabı nedeniyle yaşanıyor olması durumlarında ise tedavi antibiyotik kullanımı ile yapılmaktadır. Fakat orta kulak iltihabı kronik bir durumdan kaynaklı ise sorun ameliyat ile çözülmektedir. İç kulak ile ilgili işitme kayıplarında medikal tedaviler uygulanamamaktadır