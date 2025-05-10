Uzman çavuştan hayat kurtaran dokunuş!
Ordu Altınordu ilçesi İl Jandarma Komutanlığı binasının önünde sabah saatlerinde ablası ile birlikte yolda yürüdüğü sırada 4 yaşlarındaki bir çocuğun nefes borusuna yediği çikolatanın bir parçası kaçtı. Çocuk nefes almakta zorlanırken, bu esnada nöbetçi olan ve durumu fark eden Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Doğan, Heimlich manevrası ile çocuğu kurtardı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Heimlich Manevrası Nedir?
Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için, elleri yumruk yaparak, göğüs kafesinin altı ile göbek deliğinin arasındaki boşluğa yerleştirip, 5 kez içe ve yukarıya doğru itme ile yapılan acil ilk yardım yöntemidir. Adını, uygulamanın yaratıcısı olan Henry Heimlich’ten alan heimlich manevrası, hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında gelir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanan bu işlem bebekler için önerilmez. Heimlich manevrası, karın bölgesine itmeyi içerdiğinden aynı zamanda karına itme hareketi olarak da bilinir.